ABD'li rap şarkıcısı Kanye West, eşi Kim Kardashian'a 14 Şubat Sevgililer Günü için ilginç bir sürpriz hazırladı. 41 yaşındaki rap'çi, 38 yaşındaki eşi için California, Hidden Hills'teki evlerinin oturma odasını bembeyaz dekore ettirip güllerle doldurdu. West ayrıca, müzisyen Kenny G'yi de müzik yapması için evine getirtti. Kim Kardashian, kendisine yapılan Sevgililer Günü sürprizini sosyal medyadan paylaşarak, "En iyi koca ödülü kocama gidiyor. Şimdiye kadarki en düşünceli hediye" yorumunu yaptı.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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