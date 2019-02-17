Demet Şener'in yoga eğitimi hız kesmeden devam ediyor

İbrahim Kutluay'la evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği sosyetik yogacı Edwina Sponza'ya rakip çıkan Demet Şener, "Eğitim şart" dedi.
Yoga eğitmeni olmak için özel ders alan eski manken, dün de iskelet üzerinde anatomi çalıştı.
Yoga eğitmeni olmak için özel ders alan eski manken, dün de iskelet üzerinde anatomi çalıştı.
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