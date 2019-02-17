Çift porsiyon

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin doğum günü şerefine İtalya tatili ayarladı. Oğulları Efehan'a 7 aylık hamile olan Abazi'nin iştahı Çizme'de kabardı. Arnavut güzel, Roma sokaklarını elindeki dev dondurmayı yiyerek turladı. Sayışman da Abazi'yi böyle fotoğrafladı.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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