Çift porsiyon

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin doğum günü şerefine İtalya tatili ayarladı. Oğulları Efehan'a 7 aylık hamile olan Abazi'nin iştahı Çizme'de kabardı. Arnavut güzel, Roma sokaklarını elindeki dev dondurmayı yiyerek turladı. Sayışman da Abazi'yi böyle fotoğrafladı.



