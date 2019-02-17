Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.02.2019
  • Gazete

Çift porsiyon

Çift porsiyon
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin doğum günü şerefine İtalya tatili ayarladı. Oğulları Efehan'a 7 aylık hamile olan Abazi'nin iştahı Çizme'de kabardı. Arnavut güzel, Roma sokaklarını elindeki dev dondurmayı yiyerek turladı. Sayışman da Abazi'yi böyle fotoğrafladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÇift porsiyon
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri