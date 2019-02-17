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  • 17.02.2019
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Barış Manço unutulmadı! Barış Manço, Bir Dünya Barış'ı konseri ile anıldı

Barış Manço, ölümünün 20. yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen konserle anıldı. Bir Dünya Barış’ı konserinde Manço’nun şarkılarını ünlü sanatçılar söyledi.



Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, önceki akşam Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Bir Dünya Barış'ı konserinde anıldı.

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