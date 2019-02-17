Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, önceki akşam Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Bir Dünya Barış'ı konserinde anıldı.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
Barış Manço unutulmadı! Barış Manço, Bir Dünya Barış'ı konseri ile anıldı
Barış Manço, ölümünün 20. yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen konserle anıldı. Bir Dünya Barış’ı konserinde Manço’nun şarkılarını ünlü sanatçılar söyledi.
Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, önceki akşam Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Bir Dünya Barış'ı konserinde anıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.