63'lük Nilüfer'den mayolu klip

Usta sanatçı Nilüfer, yeni şarkısı 'Tik Tak'ı sürprizlerle beğeniye sundu. 63 yaşındaki şarkıcı, yeni klibinde mayo giyerek cesaretini de konuşturdu.
Yeni şarkısıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fetheden sanatçı, kusursuz fiziğiyle de gençlere taş çıkardı. Nilüfer'in mayolu pozları sosyal medyada da gündem oldu.
Yeni şarkısıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fetheden sanatçı, kusursuz fiziğiyle de gençlere taş çıkardı. Nilüfer'in mayolu pozları sosyal medyada da gündem oldu.
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