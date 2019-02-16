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  • 16.02.2019
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Sosyetik sevgilisi Alex ile romantik bir akşam yemeğinde görüntülendi

Sosyetik ile önceki gün 14 Şubat’ı ’da kutlayan Yunan damat Alex, şıklığıyla ve karizmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti...

Yunan aşık hayli şık

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan aşkı ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. 14 Şubat'ı sevgilisi Alex ile romantik bir akşam yemeği yiyerek kutlayan sosyetik güzelin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Şıklıklarıyla dikkat çeken ikili, gecenin geç saatlerine kadar keyifli bir geçirdi.

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