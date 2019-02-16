Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan aşkı ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. 14 Şubat'ı sevgilisi Alex ile romantik bir akşam yemeği yiyerek kutlayan sosyetik güzelin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Şıklıklarıyla dikkat çeken ikili, gecenin geç saatlerine kadar keyifli bir Sevgililer Günü geçirdi.