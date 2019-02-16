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  • 16.02.2019
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Şaha Gökbakar, 14 Şubat'ta hem romantik hem de komik yanını konuşturdu

Romantik komedi

Şaha Gökbakar, 14 Şubat'ta hem romantik hem de komik yanını konuşturdu. Selin Hanım'la Çubuklu'daki evlerinde baş başa yemek yiyen ünlü komedyen, 'da paylaştığı video kliple de yüzleri gülümsetti.



Kendisi gibi mutfakta marifetli olan eşi 'la yüzlerini tuzluk, kara biberlik, elma, portakal ile ketçap ve hardal şişelerine photoshop'la koyan , videoya da Bill Withers'ın 'Just the two of us' (Sadece İkimiz) şarkısını ekledi.

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