Ünlü çiftler Sevgililer Günü'nü kutlarken Neslihan Atagül'den "14 Şubat'a karşıyım" çıkışı geldi.



14 Şubat'ı Kadir Doğulu'nun çekimleri nedeniyle eşinden ayrı geçiren güzel oyuncu, şöyle dedi: "Evlenmeden önce de kutlamıyorduk. 14 Şubat, benim için bir şey ifade etmiyor. Aşk dayatmasından başka bir şey değil."