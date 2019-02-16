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  • 16.02.2019
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'den "'a karşıyım" çıkışı

Sevgililer Günü'ne karşı

Ünlü çiftler 'nü kutlarken 'den "'a karşıyım" çıkışı geldi.

14 Şubat'ı 'nun çekimleri nedeniyle eşinden ayrı geçiren güzel oyuncu, şöyle dedi: "Evlenmeden önce de kutlamıyorduk. 14 Şubat, benim için bir şey ifade etmiyor. Aşk dayatmasından başka bir şey değil."

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