Her yaptığı olay olan Hadise, 14 Şubat paylaşımıyla da gündem oldu. Yerde yuvarlanmış halini "Sevgililer Günü'nü yalnız geçirince ben" notuyla paylaşan şarkıcı, bu pozuyla ilgili şunları söyledi: "Sizleri güldürebildiysem ne mutlu bana. Eğlence olsun diye ara ara sosyal medyadan böyle paylaşımlar yapıyorum."
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