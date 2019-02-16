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  • 16.02.2019
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, yerde yuvarlanmış halini ’da paylaştı

, ’da paylaştığı bu pozuyla sevenlerinin yüzünü güldürdü.

Aşksız kaldı devrildi

Her yaptığı olay olan Hadise, 14 Şubat paylaşımıyla da gündem oldu. Yerde yuvarlanmış halini "Sevgililer Günü'nü yalnız geçirince ben" notuyla paylaşan şarkıcı, bu pozuyla ilgili şunları söyledi: "Sizleri güldürebildiysem ne mutlu bana. Eğlence olsun diye ara ara sosyal medyadan böyle paylaşımlar yapıyorum."

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