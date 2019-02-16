Her yaptığı olay olan Hadise, 14 Şubat paylaşımıyla da gündem oldu. Yerde yuvarlanmış halini "Sevgililer Günü'nü yalnız geçirince ben" notuyla paylaşan şarkıcı, bu pozuyla ilgili şunları söyledi: "Sizleri güldürebildiysem ne mutlu bana. Eğlence olsun diye ara ara sosyal medyadan böyle paylaşımlar yapıyorum."