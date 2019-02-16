Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.02.2019
  • Gazete

ile nikah masasına oturan , 'ta şaşırttı

Aşk öyküsü

Geçtiğimiz yaz başarılı müzisyen ile nikah masasına oturan , 'ta şaşırttı. Özel hayatını gözden uzak yaşayan ve eşiyle fotoğraf paylaşmaktan kaçınan güzel oyuncu, önceki gün aşka geldi.

Can Bonomo ile dudak dudağa çekilen bu romantik fotoğrafını 'da paylaşıp 'nü kutlayan Öykü Karayel'e sevenlerinden "Mutluluğunuz daim olsun" mesajları yağdı.

Karayel, önceki gün yaptığı bu paylaşımla Bonomo'nun Sevgililer Günü'nü kutladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriCan Bonomo ile nikah masasına oturan Öykü Karayel, 14 Şubat'ta şaşırttı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri