Geçtiğimiz yaz başarılı müzisyen Can Bonomo ile nikah masasına oturan Öykü Karayel, 14 Şubat'ta şaşırttı. Özel hayatını gözden uzak yaşayan ve eşiyle fotoğraf paylaşmaktan kaçınan güzel oyuncu, önceki gün aşka geldi.



Can Bonomo ile dudak dudağa çekilen bu romantik fotoğrafını Instagram'da paylaşıp Sevgililer Günü'nü kutlayan Öykü Karayel'e sevenlerinden "Mutluluğunuz daim olsun" mesajları yağdı.

Karayel, önceki gün yaptığı bu paylaşımla Bonomo'nun Sevgililer Günü'nü kutladı.