Tolgahan Sayışman önceki gün 27 yaşına giren 7 aylık hamile eşi Almeda Abazi'ye doğum günü ve evliliklerinin 2. yıl dönümü şerefine sürpriz bir parti organize etti. Tek Duble Bomonti'deki partiye çiftin ailesi ve dostları katıldı.



İki ay sonra oğulları Efehan'ı kucaklarına almaya hazırlanan çiftten Abazi, şöyle dedi: "Aşerme hiç olmuyor ama 10 kilo aldım. Benim göbeğim şiştikçe Tolgahan'ın baklavaları ortaya çıkıyor."





Doğan SAVAŞ