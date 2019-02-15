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  • 15.02.2019
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, önceki akşamki 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'ne katıldı

Ceceli mesajı

Mustafa Ceceli, önceki akşamki 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'ne katıldı. Ödül takdim eden Ceceli, "Engelli asansörü engelli kardeşlerimizin" mesajı verdi.

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