Mustafa Ceceli, önceki akşamki 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'ne katıldı. Ödül takdim eden Ceceli, "Engelli asansörü engelli kardeşlerimizin" mesajı verdi.
Mustafa Ceceli, önceki akşamki 'Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'ne katıldı. Ödül takdim eden Ceceli, "Engelli asansörü engelli kardeşlerimizin" mesajı verdi.
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