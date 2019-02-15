Geçtiğimiz 11 Mart'ta elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı, dinmedi... Bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla gittiği Dubai dönüşünde jetinin düşmesiyle vefat eden genç kadının yasını tutan nişanlısı Murat Gezer, dün bir kez daha yürekleri burktu.





Aşkının vefatıyla derinden sarsılan ve o günden beri derin bir üzüntü içerisinde olan genç adam, dün 14 Şubat'ı hayli buruk geçirdi. Merhume Mina Başaran'la siyah-beyaz fotoğrafını Instagram'da paylaşan Murat Gezer, "Meleğim" dediği nişanlısını bir kez daha yad etti...