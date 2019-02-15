Yıllar sonra stand-up şovlarına start verecek olan Cem Yılmaz'ın biletlerine gösterilen ilgi, uyanıkları harekete geçirdi. Yılmaz'ın 200 liralık biletlerinin internette 2 bin liraya kadar satışa sunulmasını TAKVİM, gündeme getirip uyanıkları ifşa etmişti.



Cem Yılmaz ise dün Twitter'da konuyla ilgili şunları söyledi: "Sevgili arkadaşlar Biletix'in dışında lütfen bilet almayın... Sahte olma ihtimali olan, illegal biletlere yüksek ücretler ödemeyin. Sebepsiz karaborsa bilete dünyanın parasını vermeyin... Bu benim size samimi uyarım. Bu tip karaborsa işlerini takip etmeye ve engellemeye tek başımıza gücümüz yetmiyor! Lütfen talep etmeyin ve pahalı bileti yaşatmayalım; sizden ricam budur. 1500 liralık güldürmüyorum bunu benden duyun, böyle bir bilet fiyatı görüyorsanız biri kesin sizi kandırıyodur." Yılmaz, kendisinden bilet talep eden tanıdıklarına da "Bu benim nişanım, kına gecem değil... Sizi davet edemem. İş bu... Ben sizin iş yerinize geliyor muyum ya Allah Allah" diye serzenişte bulundu.



NİSAN'DA DEVAM

Mart ayındaki gösterisinin biletleri çıktığı anda tükenen Cem Yılmaz'ın Nisan ayındaki stand-up şov biletleri de satışta.

SAHTE OLABİLİR

Komedyen, fiyatları 95 ile 170 arasında değişen biletlerin internette onlarca katına satılmasına tepki gösterdi. Cem Yılmaz, sevenlerini bu biletlerin sahte olabileceği konusunda da uyardı.





TAKVİM GÜNDEMİ

Ünlü şovmenin biletlerinin uyanıklar tarafından internet sitelerinde 2 bin liraya kadar satışa sunulmasını TAKVİM, 12 Şubat'ta gündeme getirmişti.