Önceki gün Bebek'te görüntülenen Şükran Ovalı, Beşiktaşlı Caner Erkin'le evliliği ve kızları Mihran Ela'yla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kızını yabancıya emanet edemediğini söyleyen güzel oyuncu, en büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu söyledi.





Evlerinde kamera sistemi de olduğunu dile getiren Şükran Ovalı, Caner'in eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar için ise şöyle dedi: "Çınar, kardeşiyle ilk tanıştığında onu minicik buldu ama iyi anlaşıyorlar."



Aydın HAMZA