Serdar Bilgili, ortağı Michael Shvo ile The Raleigh Hotel’i 103 milyon dolara satın aldı

Türkiye'nin ardından ABD'de gayrimenkul yatırımına başlayan Serdar Bilgili, atağa geçti. ABD Başkanı Donald Trump'a rakip gösterilen emlak kralı Michael Shvo ile ortak olan Bilgili, geçen yıl Manhattan'ın en gözde lokasyonu 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara (yaklaşık 709 milyon lira) satın almıştı. Bu mega yatırımla adından yurt dışında da söz ettiren sosyetik iş adamı, önceki gün bir sürprize daha imza attı.

Bilgili ile sıkı dostu Shvo, dünyaca ünlü modacı Tommy Hilfiger ve ortağı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'le masaya oturdu. İş adamı, ortağı ile Miami South Beach'teki The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara (yaklaşık 541 milyon lira) satın aldı. Hilfiger ve Şahenk'e 'Hayır' diyemeyecekleri bir teklif götürüp istediğini alan Bilgili'nin ABD basınında da yankı uyandıran yeni yatırımı ise "Serdar Bilgili, ABD'yi kuşattı" yorumunu da beraberinde getirdi.





KASIRGA VURMUŞTU

2017'deki Irma Kasırgası'ndan beri kapalı olan otelin yenilenip hizmete açılması dört gözle bekleniyordu.





DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

ABD'li moda tasarımcısı Tommy Hilfiger ile ortağı Ferit Şahenk'in The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara satması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. The Wall Street Journal gazetesi, rekor satışı manşetine taşıyarak okuyucularına duyurdu.