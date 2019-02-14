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  • 14.02.2019
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başarılı ismi , artık her akşamı ’de sahne alacak

başarılı ismi , artık her akşamı ’de bulunan ’de sahne alacak.

Eğlencenin simgesi oldu
Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra söylemekten büyük keyif aldığı parçalardan oluşan bir repertuvar ile Hazine sahnesine hazırlanan Simge, geceleri İstanbullular'a unutulmaz saatler yaşatacak.

'de eğlence severlerin buluşma adresi olan 'de sahne alacak olan şarkıcı, "Kendi seyircimle ve eğlence tutkunlarıyla Hazine'de buluşacağım için çok mutluyum" dedi...

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