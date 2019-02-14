Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra söylemekten büyük keyif aldığı parçalardan oluşan bir repertuvar ile Hazine sahnesine hazırlanan Simge, Pazar geceleri İstanbullular'a unutulmaz saatler yaşatacak.
Cihangir'de eğlence severlerin buluşma adresi olan Hazine'de sahne alacak olan şarkıcı, "Kendi seyircimle ve eğlence tutkunlarıyla Hazine'de buluşacağım için çok mutluyum" dedi...
Cihangir'de eğlence severlerin buluşma adresi olan Hazine'de sahne alacak olan şarkıcı, "Kendi seyircimle ve eğlence tutkunlarıyla Hazine'de buluşacağım için çok mutluyum" dedi...
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