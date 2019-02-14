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  • 14.02.2019
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Kerem Bürsin’le ayrılacağı yönünde i çıkan yine sessiz kaldı

Sık sık Bürsin’le ayrılacağı yönünde i çıkan Sarıkaya, hakkındaki bu şok iddiaya da yine her zamanki gibi sessiz kaldı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İDDİASINA CEVAP VERDİ!
Mutlu aşklarıyla imrendiren Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Bilal Özcan'ın özel haberine göre Bürsin, 4 yıldır aşk yaşadığı Sarıkaya'ya evlenme teklif etti. Güzel oyuncu, evlilik sözleşmesi şartı koşunca da Bürsin, çılgına döndü.

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