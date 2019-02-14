EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İDDİASINA CEVAP VERDİ!

Mutlu aşklarıyla imrendiren Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Bilal Özcan'ın özel haberine göre Bürsin, 4 yıldır aşk yaşadığı Sarıkaya'ya evlenme teklif etti. Güzel oyuncu, evlilik sözleşmesi şartı koşunca da Bürsin, çılgına döndü.