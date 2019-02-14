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  • 14.02.2019
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ile yasak aşk skandalına imza atan , yine şaşırtmadı

İşlerinden çok skandallarıyla adından söz ettiren , önceki akşam Balat’taydı. Geçen ay evli yemek şefi ile yasak aşk skandalına imza atan popçu, olayın hatırlatılması üzerine güldü. Sıla’nın bu trajikomik hali tepki çekti

Trajikomik!

Son dönemde çalkantılı özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Sıla'ya bir haller oldu. Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini öne sürerek aylarca adından söz ettiren popçu, geçen ay ise evli yemek şefi Hazer Amani ile 'ta aracının içinde sarmaş dolaş yakalanmıştı. , önceki akşam da şarkıcı Ayta Sözeri ve gazeteci Rahşan Gülşan ile Balat'taki Agora Meyhanesi'ndeydi.


DÜNYA UMRUNDA DEĞIL!
Ayakta durmakta zorlanan popçunun keyfi yerindeydi. Dört saat sonra mekandan ayrılan Sıla'ya Amani ile imza attığı yasak aşk skandalı soruldu. 2013'ten beri Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Amani'yle ilişkisi hatırlatılan popçu, yasak aşk sorularına gülerek tepki verdi. Bir yuvanın yıkılmasına neden olarak gösterilen Sıla'nın bu tepkisi "Gülüyor, ağlanacak haline" dedirtti. Bu arada popçu, Kural'la kavgasından 18 saat sonra eğlenirken çekilen ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen görüntülerinin oyuncunun avukatı tarafından basına sızdırıldığını öne sürüp şikayetçi olmuştu. Sıla, dün konuyla ilgili ifade verdi.

ile geçen ay kucak kucağa görüntülenen Sıla'nın yasak aşk skandalı bir evliliğe mal oldu. İhaneti affetmeyen Deniz Mumcuoğlu, Amani'den ayrılmaya karar verdi. Sıla ise yasak aşka gülmekle yetindi.

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