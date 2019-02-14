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  • 14.02.2019
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koçluğunda 'te gerçekleşen ''da koleksiyonlar dünya ile buluştu

Türkler New York'ta
Ünlü modacı Hakan Akkaya koçluğunda 12 Şubat'ta New York Fashion Week'te gerçekleşen 'Turkish Designers'da; Türk tasarımcılar Buket Özkalfalar, Barut Gökhan İldeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu koleksiyonları tüm dünya ile buluştu. Koreografisini ünlü koreograf Uğurhan Akdeniz'in, moda direktörlüğünü Anıl Can'ın üstlendiği defilenin PR ve marka danışmanlığı ise Selim Akar tarafından yapıldı.

Ünlü top model Didem Soydan, baş manken olarak podyuma çıktı.

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