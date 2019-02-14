Yeni nesil eğlence mekanı Huxo ikinci şubesini Aqua Florya'da hizmete açtı. Denize sıfır sabah kahvaltısı ile müşterilerine kapılarını açan Huxo, dünya mutfağından seçkin menüsü ve DJ eşliğinde özel kokteyleriyle müşterilerine keyifli zamanlar vadediyor. Mekanın iç mimarlığını şampiyon boksorümüz Atakan Aslan'ın eşi Serap Aslan yaptı. Ünlü sporcu, 16 Şubat'ta Eskişehir'de yapacağı kemer müsabakası için herkesin dualarını beklediğini söyledi...