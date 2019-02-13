Tasarımcı Emel Yıldırım, önceki gün Başarılı İş Kadınları Platformu'nun (BİKAP) Ankara'daki kermesinde stant açtı. Yıldırım, eski dostu Çağla Şıkel'in tasarımı olan kovboy çizmeleriyle hayli şıktı.
Tasarımcı Emel Yıldırım, önceki gün Başarılı İş Kadınları Platformu'nun (BİKAP) Ankara'daki kermesinde stant açtı. Yıldırım, eski dostu Çağla Şıkel'in tasarımı olan kovboy çizmeleriyle hayli şıktı.
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