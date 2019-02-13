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  • 13.02.2019
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Tasarımcı , eski dostu Çağla Şıkel'in tasarımı olan kovboy çizmeleriyle boy gösterdi

Çağla stili

Tasarımcı Emel Yıldırım, önceki gün Başarılı İş Kadınları Platformu'nun (BİKAP) 'daki kermesinde stant açtı. Yıldırım, eski dostu Çağla Şıkel'in tasarımı olan kovboy çizmeleriyle hayli şıktı.

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