Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ‘Sevgililer Gününün sembol çifti’ seçildi. İkiliyi, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit takip etti... Kadınların ve erkeklerin birbirini bilgilendirdiği topluluk platformu 'KizlarSoruyor' güncel anketlerine devam etti... Anket ile üyelere 'Sevgililer Günü'nün sembol çifti kimdir' sorusu yöneltildi. Oyların yüzde 38'ini alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu birinci, yüzde 33 oy alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci, yüzde 18 oy alan Murat Boz ve Aslı Enver üçünçü, yüzde 11 alan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ise dördüncü oldu. Ankette kız ve erkek dağılımında ise farklı bir sonuç ortaya çıktı; kızların yüzde 39'u sembol çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit olarak görürken, erkeklerin %47'si Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nu seçti... Kızlar Soruyor tarafından hazırlanan 'Sevgililer Günü'nün aşkı gelecek vadeden çiftleri' anketinde ise oyların yüzde 50'sini, 'Miray Daner ve Kubilay Aka' çifti aldı.
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