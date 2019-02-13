Sevgililer günü için romantik lezzetler

Yarın kutlanacak Sevgililer Günü için henüz plan yapmadıysanız İstanbul'un en gözde mekanlarından MUST, size göre… Bu yıl eğlenceli 'Happy Valentine's & SINGLES AWARENESS Day!' mottosuyla konuklarını ağırlayacak olan MUST'da "Sevgililer Günü"nü Şef Kadir Aytekin'in lezzetleri ve DJ Tankut Karakurt'un müzikleriyle taçlandırabilirsiniz.