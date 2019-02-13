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  • 13.02.2019
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Sevgililer günü için romantik lezzetler

Romantik lezzetler
Yarın kutlanacak Sevgililer Günü için henüz plan yapmadıysanız İstanbul'un en gözde mekanlarından MUST, size göre… Bu yıl eğlenceli 'Happy Valentine's & SINGLES AWARENESS Day!' mottosuyla konuklarını ağırlayacak olan MUST'da "Sevgililer Günü"nü Şef Kadir Aytekin'in lezzetleri ve DJ Tankut Karakurt'un müzikleriyle taçlandırabilirsiniz.

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