Sevgililer günü için romantik lezzetler

Yarın kutlanacak Sevgililer Günü için henüz plan yapmadıysanız İstanbul'un en gözde mekanlarından MUST, size göre… Bu yıl eğlenceli 'Happy Valentine's & SINGLES AWARENESS Day!' mottosuyla konuklarını ağırlayacak olan MUST'da "Sevgililer Günü"nü Şef Kadir Aytekin'in lezzetleri ve DJ Tankut Karakurt'un müzikleriyle taçlandırabilirsiniz.
- Saklambaç
- 13.02.2019
- Gazete
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