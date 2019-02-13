Murat Boz'la 3 ay önce aşkına bir şans daha veren Aslı Enver'in yüzünde güller açıyor. Önceki gün arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda buluşan oyuncunun neşesi dikkat çekti.



Elinden telefonu düşmeyen Enver'in bir ara gelen mesajı okurken gülümsemesi objektife böyle yansıdı. Enver'in bu hali ise "Mesaj Murat'tan herhalde" esprileri yaptırdı.