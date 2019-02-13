Oyunculuğun yanı sıra binicilikte de usta olan Cemal Hünal, önceki gün Bebek'te gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Kendisine ait at çiftliğinde birçok ünlüye binicilik dersi verdiğini söyleyen Hünal, oyunculukla ilgili de şunları söyledi:



"Benim için oyunculuktaki er meydanı, tiyatro sahnesidir... Ama kapitalist düzende, para kazanmadan yapılan iş saygı görmüyor. Buna rağmen ben tiyatro sahnesinde vakit geçiriyorum."