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  • 13.02.2019
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'dan flaş oyunculuk açıklaması

Binicilikte de usta olan ve birçok ünlüye at binme dersi veren , ‘Yaptığınız işin saygı görmesi için para kazanmanız şart ama ben tiyatrodan vazgeçmem’ dedi

Hayat dersi
Oyunculuğun yanı sıra binicilikte de usta olan Cemal Hünal, önceki gün Bebek'te gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Kendisine ait at çiftliğinde birçok ünlüye binicilik dersi verdiğini söyleyen Hünal, oyunculukla ilgili de şunları söyledi:

"Benim için oyunculuktaki er meydanı, tiyatro sahnesidir... Ama kapitalist düzende, para kazanmadan yapılan iş saygı görmüyor. Buna rağmen ben tiyatro sahnesinde vakit geçiriyorum."

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