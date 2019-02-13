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  • 13.02.2019
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'ta objektife yansıdı

Bakım günü

Güzel sunucu Burcu Esmersoy önceki gün 'ta objektife yansıdı. Saçlarına ve cildine bakım yaptıran Esmersoy, ardından kendisi ve eşi için kısa bir alışveriş turuna çıktı.

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