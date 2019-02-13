Güzel sunucu Burcu Esmersoy önceki gün İstinyePark'ta objektife yansıdı. Saçlarına ve cildine bakım yaptıran Esmersoy, ardından kendisi ve eşi için kısa bir alışveriş turuna çıktı.
Güzel sunucu Burcu Esmersoy önceki gün İstinyePark'ta objektife yansıdı. Saçlarına ve cildine bakım yaptıran Esmersoy, ardından kendisi ve eşi için kısa bir alışveriş turuna çıktı.
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