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  • 13.02.2019
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, dün 73 yaşına girdi

Benjamin Pekkan

, dün 73 yaşına girdi. Ünlü sanatçıya önceki akşam bir mekanda sevenleri tarafından sürpriz yapıldı. Pekkan'ın doğum gününden sosyal medyaya yansıyan kareler ise esprili yorumlar yaptırdı. n GÖRÜNTÜSÜYLE yıllara meydan okuyan ünlü sanatçıya "Her sene Benjamin Button gibi daha da gençleşiyor. Süperstar'ın yaşlanmaya niyeti yok. Ajda, hala genç kız gibi" mesajları yağdı.

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