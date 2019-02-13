Ajda Pekkan, dün 73 yaşına girdi. Ünlü sanatçıya önceki akşam bir mekanda sevenleri tarafından sürpriz yapıldı. Pekkan'ın doğum gününden sosyal medyaya yansıyan kareler ise esprili yorumlar yaptırdı. n GÖRÜNTÜSÜYLE yıllara meydan okuyan ünlü sanatçıya "Her sene Benjamin Button gibi daha da gençleşiyor. Süperstar'ın yaşlanmaya niyeti yok. Ajda, hala genç kız gibi" mesajları yağdı.