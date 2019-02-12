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  • 12.02.2019
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Victoria's Secret'ın Rus meleği 'da

İstanbul'u kateetti
Victoria's Secret'ın Rus meleği Kate Grigorieva geçtiğimiz günlerde iç giyim ı için İstanbul'a geldi. Fuardan sonra da Nusret'e gitti. Yakınlarıyla birlikte dört kilo et yedi. tatilini uzatma kararı alan seksi model, dün de önce Boğaz turu yaptı, sonra da Ayasofya, Sultanahmet ve Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi. Rus güzel, gezdiği yerlerin fotoğraflarını 'a yükledi...

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