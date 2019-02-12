Victoria's Secret'ın Rus meleği Kate Grigorieva geçtiğimiz günlerde iç giyim fuarı için İstanbul'a geldi. Fuardan sonra da Nusret'e gitti. Yakınlarıyla birlikte dört kilo et yedi. İstanbul tatilini uzatma kararı alan seksi model, dün de önce Boğaz turu yaptı, sonra da Ayasofya, Sultanahmet ve Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi. Rus güzel, gezdiği yerlerin fotoğraflarını Instagram'a yükledi...
- Saklambaç
- 12.02.2019
- Gazete
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