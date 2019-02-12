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  • 12.02.2019
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ile Bebek’te görüntülendi

Önceki gün Bebek’te görüntülenen ile , ‘Her gün 10 kilometre koşuyoruz’ dedi

10 numara alışkanlık
Uzun süredir birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, spor aşklarını da birbirlerine aşıladı. Güzel oyuncu ile sevgilisi, önceki gün Rumelihisarı'nda spor yaparken objektiflere yansıdı...

Özge Özpirinçci "Spor şart" diyerek muhabirlere takıldı. Yerinde durmayan ikili, "Her gün 10 kilometre koşmayı alışkanlık haline getirdik" diyerek formlarının sırrını açıkladı.

Aydın HAMZA

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