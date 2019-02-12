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  • 12.02.2019
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Grammy’de Türk şıklığı! ’in Türk tasarımı kıyafeti geceye damga vurdu

61. sahiplerini buldu. Amerikalı seksi şarkıcı ’in Türk tasarımı kıyafeti ise renkli geceye damga vurdu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, önceki gece Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleşti. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da sürpriz yaparak sahneye çıktığı ödül töreninde, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys ve Jennifer Lopez gibi müzik dünyasının önemli isimleri kırmızı halıda boy gösterdi.

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