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  • 12.02.2019
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Alkoçlar kardeşler ’da sera kurdu

Alkoçlar kardeşler ‘Ne varsa doğada var’ dedi. Beykoz’daki evinde organik sebze yetiştiren gibi kardeşi da kendi ürünlerini yetiştirmek için ’da sera kurdu

Organik sosyete

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, sağlıklı beslenme alışkanlığını kardeşine de aşıladı. Aşçılık eğitimi alan Aslışah Alkoçlar, hazırlayacağı lezzetler için de ürün tedarikini Antalya'da kurdukları seradan sağlamaya başladı. Sosyetik güzel, yeni girişiminin müjdesini de "Antalya seramızda ekimler başladı. Toprak bol bereketli olsun. Ben de bu ürünlerle güzel yemekler yapayım inşallah" notuyla duyurdu. da önceki gün oğlu Emir Aras'la Beykoz'daki evinin bahçesinde yetiştirdiği yeşil soğanla marulları topladı.

Alkoçlar, 3 yaşındaki oğlu ile bahçesindeki sebzeleri topladı.

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