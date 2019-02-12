Neslişah Alkoçlar Düzyatan, sağlıklı beslenme alışkanlığını kardeşine de aşıladı. Aşçılık eğitimi alan Aslışah Alkoçlar, hazırlayacağı lezzetler için de ürün tedarikini Antalya'da kurdukları seradan sağlamaya başladı. Sosyetik güzel, yeni girişiminin müjdesini de "Antalya seramızda ekimler başladı. Toprak bol bereketli olsun. Ben de bu ürünlerle güzel yemekler yapayım inşallah" notuyla duyurdu. Neslişah Alkoçlar da önceki gün oğlu Emir Aras'la Beykoz'daki evinin bahçesinde yetiştirdiği yeşil soğanla marulları topladı.

Alkoçlar, 3 yaşındaki oğlu ile bahçesindeki sebzeleri topladı.