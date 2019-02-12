Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, Batman Belediyesi'nin düzenlediği kültürel etkinlikler kapsamında muhteşem bir konsere imza attı. Miles, şarkılarıyla Batmanlılara unutulmayacak bir gece yaşattı. Repertuvarına aldığı Türkçe şarkılarla da yöre halkını şaşırtmayı başaran Miles, konserden sonra kebap ve çiğ köftenin tadına baktı. Dükkanları gezip, yakınlarına hediye aldı.