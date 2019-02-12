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  • 12.02.2019
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’li sanatçı , konser için ’a gitti

’li sanatçı , konser için ’a gitti. Kebap ve yedi. “Girdiğim bir dükkanda beni siyah inciye benzettiler. Kendimi “Batman’ın Siyah İncisi” olarak nitelendiriyorum” dedi...

Batman’ın Siyah İncisi

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan 'li sanatçı Della Miles, Belediyesi'nin düzenlediği kültürel etkinlikler kapsamında muhteşem bir konsere imza attı. Miles, şarkılarıyla Batmanlılara unutulmayacak bir gece yaşattı. Repertuvarına aldığı Türkçe şarkılarla da yöre halkını şaşırtmayı başaran Miles, konserden sonra kebap ve nin tadına baktı. Dükkanları gezip, yakınlarına hediye aldı.

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