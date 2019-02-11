Sanatçı Nuri Sesigüzel'den torunlarına destek!

Sanatçı Nuri Sesigüzel, önceki gün Beylikdüzü'nde Lokmacho adlı mekanı hizmete sokan torunları Bedil Kömür ile Gizem Boyraz'ı yalnız bırakmadı.

Sesigüzel mekanın açılış kurdelesini torunlarıyla birlikte kesip ikisini de tebrik etti. Usta sanatçı, masasına gelen lokmaları da afiyetle yedi.