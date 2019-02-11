Merakla beklenen 'Bir Aşk İki Hayat' filminin renkli görüntüleri basına yansımaya başladı. Sevilen oyuncular Bergüzar Korel'le Engin Akyürek'i buluşturan filmde ikilinin Boğaz sefası dikkat çekiyor.



Korel ile Akyürek, romantik vapur sahnesinin çekimi için Beşiktaş- Kadıköy arasında Boğaz'ı 6 saat turladı. Ünlü oyuncular, renkli anların yaşandığı çekimler boyunca da martıları simitle besledi.