Eşi Buğra Toplusoy'la yaşadıkları ABD'yi keşfe çıkan Ceyda Ateş'in son durağı New Orleans eyaleti oldu. Önceki gün Louisiana şehrini gezen çift, sosyal medyada bol bol paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, çiçeklerle bezeli şapka takıp verdiği bu pozla da rengarenk bir görüntü oluşturdu.
- Saklambaç
- 11.02.2019
- Gazete
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