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  • 10.02.2019
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Sarışın fabrikası

Sarışın fabrikası
Meslekte 15. yılını kutlayan saç tasarımcısı Toprak Şeker, ünlü sanatçıların saçları ile ilgili tüyolar verdi. Kendisini 'Sarışın Fabrikası' olarak nitelendiren Toprak Bey, sarı saçın ilgi isteyen bir ton olduğunu söyledi.



Yaz-kış saç bakımının zor ama mecburi olduğunu belirtti. Şeker ayrıca Burcu Esmersoy, Gülben Ergen ve Serenay Sarıkaya gibi ünlülerin de müşterisi olduğunu söyledi.

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