Meslekte 15. yılını kutlayan saç tasarımcısı Toprak Şeker, ünlü sanatçıların saçları ile ilgili tüyolar verdi. Kendisini 'Sarışın Fabrikası' olarak nitelendiren Toprak Bey, sarı saçın ilgi isteyen bir ton olduğunu söyledi.
Yaz-kış saç bakımının zor ama mecburi olduğunu belirtti. Şeker ayrıca Burcu Esmersoy, Gülben Ergen ve Serenay Sarıkaya gibi ünlülerin de müşterisi olduğunu söyledi.
Yaz-kış saç bakımının zor ama mecburi olduğunu belirtti. Şeker ayrıca Burcu Esmersoy, Gülben Ergen ve Serenay Sarıkaya gibi ünlülerin de müşterisi olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.