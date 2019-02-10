Sarışın fabrikası

15. yılını kutlayan saç tasarımcısı, ünlü sanatçıların saçları ile ilgili tüyolar verdi. Kendisini '' olarak nitelendiren Toprak Bey, sarı saçın ilgi isteyen bir ton olduğunu söyledi.Yaz-kış saç bakımının zor ama mecburi olduğunu belirtti. Şeker ayrıcagibi ünlülerin de müşterisi olduğunu söyledi.