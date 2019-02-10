Hayranlarının evlenmesini beklediği Ömür Gedik'le Ferhat Göçer'den kötü haber geldi. 11 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerine nokta koyduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Gedik, geçen ay Ferhat Göçer'le birlikte yaşadığı evi terk etti.
Ömür Gedik, ünlü sanatçıyı Instagram'da takipten de çıkardı. Ancak Göçer, eski aşkını takibe devam etti. Çiftin ayrılığı, herkesi şaşırtırken ikilinin bu yaz evleneceği konuşuluyordu.
Ömür Gedik, ünlü sanatçıyı Instagram'da takipten de çıkardı. Ancak Göçer, eski aşkını takibe devam etti. Çiftin ayrılığı, herkesi şaşırtırken ikilinin bu yaz evleneceği konuşuluyordu.
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