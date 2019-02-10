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  • 10.02.2019
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'le 'den kötü haber! Ömür Gedik - Ferhat Göçer çifti 11 yıllık aşklarına nokta koydu

Bu yaz evlenmeleri beklenen ’le ’in 11 yıllık aşka geçen ay nokta koyduğu ortaya çıktı.

Ömür’den 11 yıl gitti!
Hayranlarının evlenmesini beklediği Ömür Gedik'le Ferhat Göçer'den kötü haber geldi. 11 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerine nokta koyduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Gedik, geçen ay Ferhat Göçer'le birlikte yaşadığı evi terk etti.

Ömür Gedik, ünlü sanatçıyı 'da takipten de çıkardı. Ancak Göçer, eski aşkını takibe devam etti. Çiftin ayrılığı, herkesi şaşırtırken ikilinin bu yaz evleneceği konuşuluyordu.

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