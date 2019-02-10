SNAPCHAT'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr, özel günlerde de podyuma çıkmak istemediğini söyledi. 35 yaşındaki Kerr, geçtiğimiz günlerde yıllardır çalıştığı Victoria Secret'ten gelen teklifi de kabul etmedi. Çocuklarıyla çok mutlu olduğunu ve podyuma ayıracak vaktinin olmadığını belirten Kerr, "Aile olmak kadar özel bir duygu yok. Evan, her konuda çok anlayışlı. Bu da mutluluğumuzu arttırıyor" dedi.
- Saklambaç
- 10.02.2019
- Gazete
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