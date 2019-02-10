Her fırsatta hayvansever olduklarını söyleyen ünlü isimler, konu şıklığa gelince çark etti. Aralarında sosyetik Ceylan Çapa ile Yasemin Özilhan, oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile İbrahim Çelikkol, manken Çağla Şıkel ve sunucu Tanem Sivar'ın olduğu pek çok isim, vicdanlarını bir kenara bırakıp gerçek kürk giydi. Tilki, tavşan, rakun ve vizon kürkleriyle hava atan ünlülere hayvanseverler savaş açtı. Hayvanların vahşice katledilerek öldürülmesiyle yapılan kürkleri giyen ünlüleri ise Instagram'daki 'stopwearingfur' (Kürk giyme) adlı bir hesap ifşa etti.

KÜRKÜ ÇIKAR VİCDANINI GİY

Şıklıkları uğruna hayvanların kürkleri için katledilmesine göz yuman ünlülere sosyal medyada tepki yağdı. Gerçek kürk giymekten geri kalmayan sanat ve sosyetenin 'sözde hayvansever' isimlerine "Keşke evinizdeki hayvanlara gösterdiğiniz ilgiyi doğadaki diğer canlılara da gösterseniz. Kürkünü çıkar vicdanını giy" eleştirisi yapıldı.