Mart'taki stand up gösterisi için gece gündüz çalışan Cem Yılmaz'a nazar değdi. Ünlü şovmenin gözünde önceki gün arpacık çıktı. Yılmaz, gözünün son halini de Instagram'da esprili bir şekilde paylaştı.
Gözünü yuvarlak içine alan komedyen, arpacığına da 'Yakışıklım' diyerek takipçilerini güldürdü. Bu arada arpacık, genellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle oluşuyor.
Gözünü yuvarlak içine alan komedyen, arpacığına da 'Yakışıklım' diyerek takipçilerini güldürdü. Bu arada arpacık, genellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle oluşuyor.
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