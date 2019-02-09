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  • 09.02.2019
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Zirvenin hakimi ATV

Zirvenin hakimi ATV
Her perşembe milyonları atv'ye kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi, yine rakiplerini solladı. Dizi; Tüm Kişilerde %14.85 izlenme oranı ve %31.44 izlenme payı, 'de %13.33 izlenme oranı ve %28.97 izlenme payı ile 20+ABC1'de %14.15 izlenme oranı ve %29.35 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.

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