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  • 09.02.2019
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'ya giden oyuncu , ailesiyle hasret giderdi

Süper dede!
Geçen gün Rizeli eşi Hüseyin Kara ile memleketi Brezilya'ya giden oyuncu Jessica May, ailesiyle hasret giderdi. Güzel oyuncu, önceki gün dedesini ziyaret etti.

Sempatikoyuncu, dedesiyle pozunu "Canım dedem, 85 yaşında; ama hala ağaca çıkıp bisiklete biniyor. Maşallah" notuyla paylaştı.
Gençlere taş çıkaran 'Süper dede'ye May'in takipçilerinden yorum yağdı.

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