Geçen gün Rizeli eşi Hüseyin Kara ile memleketi Brezilya'ya giden oyuncu Jessica May, ailesiyle hasret giderdi. Güzel oyuncu, önceki gün dedesini ziyaret etti.



Sempatikoyuncu, dedesiyle pozunu "Canım dedem, 85 yaşında; ama hala ağaca çıkıp bisiklete biniyor. Maşallah" notuyla paylaştı.

Gençlere taş çıkaran 'Süper dede'ye May'in takipçilerinden yorum yağdı.