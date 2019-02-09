Geçen gün Rizeli eşi Hüseyin Kara ile memleketi Brezilya'ya giden oyuncu Jessica May, ailesiyle hasret giderdi. Güzel oyuncu, önceki gün dedesini ziyaret etti.
Sempatikoyuncu, dedesiyle pozunu "Canım dedem, 85 yaşında; ama hala ağaca çıkıp bisiklete biniyor. Maşallah" notuyla paylaştı.
Gençlere taş çıkaran 'Süper dede'ye May'in takipçilerinden yorum yağdı.
Sempatikoyuncu, dedesiyle pozunu "Canım dedem, 85 yaşında; ama hala ağaca çıkıp bisiklete biniyor. Maşallah" notuyla paylaştı.
Gençlere taş çıkaran 'Süper dede'ye May'in takipçilerinden yorum yağdı.
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