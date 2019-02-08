Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.02.2019
  • Gazete

, kızı Melisa’nın velayetini eski eşi ’ya devretti

Sık sık tatiline çıkan , kızı Melisa’nın velayetini eski eşi ’ya devretti. Subaşı’nın bu kararı da eleştiri yağmuruna tutuldu

Şeyma firarda, Melisa Acun'da

Yılın üyük kısmını nda geçiren Şeyma Subaşı'dan radikal karar… Subaşı, çok sık yurt dışına çıktığı gerekçesiyle 5 yaşındaki kızları Melisa'nın velayetinin eski eşi Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa'nın velayetini Ilıcalı'ya verdi.

Sosyal medyada "Bu nasıl anne! Tatili kızına tercih ediyor" diye eleştirilen Subaşı, şu açıklamayı yaptı: "Önemli olan velayetin kimde olduğu değil, kızımızın ailesiyle sevgi ve mutlulukla büyümesidir. Melisa, benimle yaşamaya, babasıyla da sık sık görüşmeye devam edecek."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriŞeyma Subaşı, kızı Melisa’nın velayetini eski eşi Acun Ilıcalı’ya devretti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri