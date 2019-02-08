Yılın üyük kısmını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı'dan radikal karar… Subaşı, çok sık yurt dışına çıktığı gerekçesiyle 5 yaşındaki kızları Melisa'nın velayetinin eski eşi Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa'nın velayetini Ilıcalı'ya verdi.



Sosyal medyada "Bu nasıl anne! Tatili kızına tercih ediyor" diye eleştirilen Subaşı, şu açıklamayı yaptı: "Önemli olan velayetin kimde olduğu değil, kızımızın ailesiyle sevgi ve mutlulukla büyümesidir. Melisa, benimle yaşamaya, babasıyla da sık sık görüşmeye devam edecek."