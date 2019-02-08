Hazal Kaya ile eşi Ali Atay, düğünde nikah şekeri vermek yerine davetliler adına Selebral Palsili Çocuklar için bağış yaparak herkesin takdirini kazandı.



YÖRESEL GELİN

Ekranların başarılı ismi Murat Yıldırım, düğüne Faslı eşi İmane Elbani ile el ele katıldı. Güzel yenge, gece için ülkesine özgü bir kıyafet tercih ederek dikkatleri çekti.