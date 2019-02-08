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  • 08.02.2019
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ile eşi 'ın düğününde sürpriz

Düğün sürprizi

ile eşi , düğünde nikah şekeri vermek yerine davetliler adına Selebral Palsili Çocuklar için bağış yaparak herkesin takdirini kazandı.

YÖRESEL GELİN
Ekranların başarılı ismi , düğüne Faslı eşi İmane Elbani ile el ele katıldı. Güzel yenge, gece için ülkesine özgü bir kıyafet tercih ederek dikkatleri çekti.

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