Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.02.2019
  • Gazete

Esdis 61. 'ne gidecek

Grammy yolcusu
Sevilen popçu Edis, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden 61. Grammy Müzik Ödülleri'ne gidecek. Popçu, törene marka yüzü olduğu Mastercard'ın onur konuğu olarak katılacak.

Başarılı şarkıcı, 10 Şubat'ta gerçekleşecek tören için ABD'nin yolunu tuttu. Edis, törene 'den katılan tek sanatçı olacak. Popçu, gecede dünyaca ünlü yıldızlarla tanışacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEsdis 61. Grammy Müzik Ödülleri'ne gidecek
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri