Sevilen popçu Edis, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden 61. Grammy Müzik Ödülleri'ne gidecek. Popçu, törene marka yüzü olduğu Mastercard'ın onur konuğu olarak katılacak.
Başarılı şarkıcı, 10 Şubat'ta gerçekleşecek tören için ABD'nin yolunu tuttu. Edis, törene Türkiye'den katılan tek sanatçı olacak. Popçu, gecede dünyaca ünlü yıldızlarla tanışacak.
Başarılı şarkıcı, 10 Şubat'ta gerçekleşecek tören için ABD'nin yolunu tuttu. Edis, törene Türkiye'den katılan tek sanatçı olacak. Popçu, gecede dünyaca ünlü yıldızlarla tanışacak.
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