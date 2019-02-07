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  • 07.02.2019
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'ın 4. romanı Nigâhdar...

İmza: Başak Sayan

Oyuncu Başak Sayan'ın 4. romanı Nigâhdar; heyecan ve gizem dozu yüksek bir kurguyla Hallâc-ı Mansûr'un bin yılı aşkın bir zamandır kayıp olan risalelerinin izini sürüyor. Okurları, Abbasi İmparatorluğu dönemiyle, günümüz arasında dolaştırıyor...

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