Oyuncu Başak Sayan'ın 4. romanı Nigâhdar; heyecan ve gizem dozu yüksek bir kurguyla Hallâc-ı Mansûr'un bin yılı aşkın bir zamandır kayıp olan risalelerinin izini sürüyor. Okurları, Abbasi İmparatorluğu dönemiyle, günümüz arasında dolaştırıyor...