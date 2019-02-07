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  • 07.02.2019
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, 'ya vücudunu arındırdı

Dört dörtlük formül

Cemiyet hayatının yaşlanmayan ismi Mine Kalpakçıoğlu, Avusturya'ya demir attı. Sosyetenin uğrak yerlerinden olan Vivamayr Altaussee vücudunu arındırdı. Sosyetik güzel, doğru bir şekilde yemek yemenin sırlarını dört maddede anlattı:
1- Lokmanızı 30-40 kez çiğneyin.

2- Yemek yerken su içmeyin.

3- Öğün arası bol su ve bitkisel çay tüketin.

4- Akşam saat 5'ten sonra sindirimi zor olan şeyleri tüketmeyin.

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