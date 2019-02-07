Cemiyet hayatının yaşlanmayan ismi Mine Kalpakçıoğlu, Avusturya'ya demir attı. Sosyetenin uğrak yerlerinden olan Vivamayr Altaussee detoks kampında vücudunu arındırdı. Sosyetik güzel, doğru bir şekilde yemek yemenin sırlarını dört maddede anlattı:
1- Lokmanızı 30-40 kez çiğneyin.
2- Yemek yerken su içmeyin.
3- Öğün arası bol su ve bitkisel çay tüketin.
4- Akşam saat 5'ten sonra sindirimi zor olan şeyleri tüketmeyin.
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