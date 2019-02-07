Türk Pop Müziği'nin kraliçesi Hande Yener, iki ayrı single ile müzikseverlerle buluşuyor. Yener'in dünyaca ünlü sanatçı Faydee ile seslendirdiği İngilizce 'Gravity' şarkısı bugün çıktı. Popçunun Türkçe 'Aşk Tohumu' parçası ise yarın görücüye çıkacak. Yener ile Faydee, 'Gravity'nin klibi için de Batum'da kamera karşısına geçti.
- Saklambaç
- 07.02.2019
- Gazete
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