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  • 07.02.2019
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, iki ayrı single ile müzikseverlerle buluşuyor

İki günde iki single
Türk Pop Müziği'nin kraliçesi , iki ayrı single ile müzikseverlerle buluşuyor. Yener'in dünyaca ünlü sanatçı Faydee ile seslendirdiği İngilizce 'Gravity' şarkısı bugün çıktı. Popçunun Türkçe 'Aşk Tohumu' parçası ise yarın görücüye çıkacak. Yener ile Faydee, 'Gravity'nin klibi için de Batum'da kamera karşısına geçti.

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