Yedi aylık hamile olan Fahriye Evcen'e nazar değdi... Evcen, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit'le, Bolu Kartalkaya'ya gitti. Burada lüks bir otelde kalan ikili, tatilde çektirdikleri renkli kareleri de kendi sosyal medya hesaplarına yükledi. Ancak Fahriye Evcen, hava değişiminden olumsuz etkilendi. Snob Magazin'in iddiasına göre 32 yaşındaki güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'le gittiği Kartalkaya tatilinde gribal enfeksiyon geçirdi. Bunun üzerine panik yapan Özçivit, İstanbul'un yolunu tuttu.





ELİNİ BIRAKMADI

Yakışıklı oyuncu, hemen eşini İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne yatırdı. Fahriye Evcen, burada nöbetçi doktorlar tarafından tedavi edildi. Güzel oyuncuya önce iğne yapıldığı, sonrasında da rahatlaması için serum takıldığı ve geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi. Fahriye Evcen ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ise yedi aylık hamile eşinin yanından ayrılmadı. Bir an olsun elini bırakmadı. Doktorlar, Fahriye Evcen'in bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Evcen'e geçmiş olsun dileklerini yolladı. İşte o mesajlardan bazıları:



SENİ ÇOK SEVİYORUZ

Çok geçmiş olsun. Kendine dikkat et lütfen. Seni çok seviyoruz... Olur böyle nazarlar sen güçlü bir kadınsın toparlarsın... İnşallah en kısa zamanda taburcu olursun...